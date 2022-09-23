كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب البرازيلي جوليانو مع نادي النصر.

وقال أحمد الشيخي، خلال برنامج “برا 18” عبر قناة “SSC”، أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت متعلقة بجوليانو، إحداهن كانت من ناديه السابق فنربخشة التركي ضد النصر.

وأوضح الشيخي، أنها تتعلق باتفاقية انتقاله في 2018 حيث وقع النصر تقريبًا على 45 مليون رسوم انتقال ومليون و75 ألف حوافز إذا حقق اللاعب 15 مساهمة تهديفية ومثلهم إذا حقق النادي المركز الأول أو الثاني أو الثالث في الدوري.

وأشار إلى الالتزام بدفع مليون ونصف كشرط جزائي إذا تأخر النادي في دفع أي دفعة من هذه الدفعات في وقتها، لافتًا إلة أن للاعب قضيتان ضد النصر وليست واحدة، كما أن التسجيل بالشتوية مرهون بتسوية 22 مليون.