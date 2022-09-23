يختفي السرطان في طريقة عمل الأطعمة المختلفة وابرزها الفشار حيث أن طهي الفشار بالميكروويف من الأطعمة التي يجب علينا جميعًا الابتعاد عنها من أجل عيش حياة طويلة وصحية.

وكشفت الدراسات أن عمل الفشار في الميكروويف احد أسباب الإصابة بالسرطان؛ حيث أن وضع كيس من الفشار في الميكروويف، وانتظاره بضع دقائق، للاستمتاع بأحد أكثر الوجبات الخفيفة المفضلة ليس صحي أبدا وخصوصا علي الأطفال.

وأشار إلى أن الأكياس التي يأتي بها الفشار مبطنة بمواد مسرطنة تساعد الفشار على الإصابة بالمرض ​​ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الكبد والخصيتين والبنكرياس، كما أن تلك النكهات الرائعة تحتوي بشكل عام على مواد كيميائية مسرطنة مضافة إليها.