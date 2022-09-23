أوصى أخصائي الشيخوخة، كيريل بروشايف بتضمين الأسماك واللحوم البيضاء في قائمة الطعام للوقاية من الخرف.

وأوضح الدكتور كيريل بروشاييف، إنه من أجل الوقاية من الخرف، يجب اتباع نظام غذائي متوازن، والتقليل من نسبة الحلويات في النظام الغذائي وإدراج الأسماك واللحوم البيضاء على قائمة الطعام.

وقال الأخصائي أن أمراض الأوعية الدموية واضطرابات التنكس العصبي ومشاكل الكلى والكبد والأعضاء الأخرى وتعاطي الكحول من بين عوامل الإصابة بالخرف.

وأشار إلى أن من أجل تجنب أمراض الأوعية الدموية التي تؤدي إلى اضطرابات التنكس العصبي، فإنك تحتاج إلى تناول ما يكفي من الفيتامينات والبروتينات والألياف وأحماض “أوميغا 3 “، مع الحد من الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والدهون المشبعة.