أكدت الحكومة البريطانية أنها سوف تقوم بمراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لـ 10 سنوات.

وقال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة:”أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25٪، وبدلاً من ذلك ستبقيها عند نسبة 19٪ في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.”

ومن المتوقع أن يرتفع معدل ضريبة الشركات البريطاني البالغ 19٪، إلى 25٪ في العام 2023؛ بموجب الخطط التي أعلنها وزير المالية السابق ريشي سوناك العام الماضي.

وقال كوارتنغ للبرلمان خلال عرض الميزانية المصغرة: “سيكون لدينا أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة العشرين”.

ويُذكر أن بريطانيا ستقدم خدمة التسوق المباشر دون ضريبة القيمة المضافة VAT للزوار من الخارج، كما ستخفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءاً من اليوم.

وأفاد وزير المالية البريطاني بإن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5٪ على المدى المتوسط.

وقال خلال بيان مالي للبرلمان: “نحتاج إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو، هدفنا على المدى المتوسط ​​هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5٪”.

والجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لحزمة حكومة المملكة المتحدة لخفض فواتير الطاقة، تلبغ ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار).