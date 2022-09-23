كشفت كلية الطب بجامعة هارفارد أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون بطيئا في التطور، حيث تبدأ الأعراض في الظهور تدريجيًا بمرور الوقت.

وأوضح الخبراء أن إحدى العلامات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها هي الشعور بإحساس غريب بين يديك يتمثل في شعور بالخدر أو الوخز في هذه المنطقة ما يدق أجراس الإنذار.

وتشمل قائمة الأعراض الأخرى التي تشير لنقص فيتامين B12 الأعراض التالية:

– التعب الشديد.

– نقص الطاقة.

– وخز أو تنميل.

– التهاب اللسان واحمراره.

– قرحة الفم.

ضعف العضلات.

– رؤية مشوشة.

– مشاكل نفسية (اكتئاب وارتباك).

– مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم.