اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات واللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط.

وتهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية.

كما تعمل على تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

وتطبق اللائحة الفنية على الحلي وإكسسوارات الزينة المصنعة من معادن أو لدائن أو زجاج أو نسيج، ويستثنى منها المعادن الثمينة والمجوهرات والمطليات ومشغولاتها.

وتُلزم اللائحة المورِّد بالالتزام بالمتطلبات التالية:

المتطلبات العامة

– الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.

– توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.

– تصمم المنتجات بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة.

– عدم حدوث صدأ للمنتجات في حالات الاستخدام العادية للأجزاء المعدنية.

– ألا تنتقل الألوان والأصباغ إلى الجلد والملابس عند الاستخدام العادي.

– أن تثبت الخرز والأجزاء الصغيرة على المنتج بحيث يصعب على الأطفال إزالتها.

المتطلبات الفنية

– استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق .

– ألا يكون للمنتجات حواف حادة ومدببة.

– أن توضح التحذيرات ذات الصلة بالاستخدام.

– أن تتوافر معلومات عن طريقة التخزين والتخلص الآمن.

– المتطلبات الكيميائية.

– أن تستخدم مواد كيميائية غير سامة.

– أن يكون محتوى المواد الأولية المستخدمة في

– صناعة المنتج من المعادن الثقيلة الضارة مثل: الرصاص والنيكل والكادميوم ضمن الحدود المسموح بها والمذكورة في الملحق رقم.

– ألا تكون المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للحساسية الجلدية.

– ألا تكون المعادن الثقيلة المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للسمية.

– ألا يكون للمنتجات طعم ورائحة ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية.

المتطلبات البيئية

– أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.

– أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد وأجزائها.

-المتطلبات المتعلقة بالتغليف

– أن تغلف المنتجات بمواد تغليف مناسبة.

– التأكد من تجميع وتغليف المنتجات، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

– التأكد من خلوِّ مواد التغليف المستخدمة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.