أكدت مصادر اليوم الجمعة مشاركة نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مواجهة فريقه المقبلة أمام النصر، في إطار منافسات دوري روشن .
وقالت المصادر أن هذا القرار جاء بعد دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده في القضية الدائرة لدى مركز التحيكم الرياضي وبالتالي زيادة أمد المرافعات في القضية لأسابيع مقبلة، ووفقا لصحيفة ” الجزيرة”.
وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارها في الأسابيع الماضية بإيقاف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد 4 أشهر في القضية المرفوعة من نادي النصر.
أكيد ما دام دخل الإتحاد السعودي،،جميع اللجان تدعم النادي الفقراوي،، لكن ربي سبحانه وتعالى أن يخيب امالهم وينقلب السحر على الساحر بمشيئة الله،، كما حصل في المواسم الماضية