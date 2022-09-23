أكدت مصادر اليوم الجمعة مشاركة نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مواجهة ‎فريقه المقبلة أمام النصر، في إطار منافسات دوري روشن .

وقالت المصادر أن هذا القرار جاء بعد دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده في القضية الدائرة لدى مركز التحيكم الرياضي وبالتالي زيادة أمد المرافعات في القضية لأسابيع مقبلة، ووفقا لصحيفة ” الجزيرة”.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارها في الأسابيع الماضية بإيقاف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد 4 أشهر في القضية المرفوعة من نادي النصر.