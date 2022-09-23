علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تلميح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعداده استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال دونالد ترامب، إن الصراع ما كان يجب أن يحدث أبدًا، وأنه قد يؤدي إلى حرب عالمية، لافتا:” الصراع لم يكن ليبدأ لو كان لا يزال في المكتب البيضاوي”.

وأشار: “ولكن كما أوضحت للغاية لبعض الوقت، يمكن أن ينتهي الأمر الآن بالحرب العالمية الثالثة”.

وكان بوتين، في وقت سابق أعلن في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، أنه استدعى حوالي 300 ألف جندي احتياطي لتقديم تعزيزات في أوكرانيا، حيث يعاني جيشه مؤخرًا من انتكاسات.