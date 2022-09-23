تصدر هاشتاق “هي لنا دار” الترند بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واحتل المركز الأول لأكثر الهاشتاقات تداولا، وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة.

ويحتفي المواطنون تحت شعار “هي لنا دار” باليوم الوطني، ويشارك العديد من أبناء وبنات الوطن في الاحتفالات والمهرجانات والأنشطة الترفيهية العديدة المقامة في منطقة الرياض ومن المناطق الأخرى في المملكة.

كما يغردون بأسمى عبارات التهنئة والامتنان تحت شعار مقولة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “أنا قـويّ بالله تعالى ثـم بشعبـي”، داعين الله سبحانه وتعالى بدوام هذه النعمة العظيمة عليهم وعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.