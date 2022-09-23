أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبو عباة أنه تم توفير تقنيات تسمح للمسافرين بالتقاط صورهم بالإضافة إلى استقبالهم بالورود اختفاءاً باليوم الوطني 92.

وقال أبو عبادة:” أقامت مطارات جدة احتفالات متعددة بمرافق وصالات المطار لتأكيد الولاء والتعبير عن الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.

وأضاف” كما تم توفير شاشات رقمية تحمل شعار التراحيب بالإضافة إلى توفير تقنيات تسمح للمسافرين بالتقاط الصور الخاصة المعروفة بالسيلفي، بالإضافة إلى إقامة العرضة السعودية”.