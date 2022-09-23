نظمت رئاسة الحرس الملكي،اليوم الجمعة، مسيرة مسيرة بسيارات كلاسيكية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وكانت الرئاسة الحرس الملكي تستخدم هذه السيارات في وقت سابق في استقبال الوفود الرسمية التي تأتي إلى المملكة، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن القوات الجوية الملكية نظمت أيضا ضمن الاحتفالات عروضا جوية، كما تشهدت الاحتفالات مسيرة بالخيول، وذلك احتفاءً باليوم الوطني.