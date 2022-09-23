كشف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، عن عدد من مشاكل السياحة في مصر، موضحا أن السبب الرئيسي هو العقل والفكر السلفي، وأن أية عوامل أخرى ثانوية “من وجهة نظره”.

وأشار إبراهيم عيسى: “فيه جناح في فندق مينا هاوس في المقابل له زاوية جامع، وميكرفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس في قلب الفندق”.

وأشار: في حال انتقادك للوضع يقول البعض “اسكت هتسقط الدين.. هتمنع الأذان عشان السياحة”، قائلًا: “لأ.. أنتم تمنعوا الميكرفون لأنه مش من الإسلام”.

وتابع: “هذا يعبِّر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية.. وفي حالة الحديث عن ذلك يكون الرد أنت عايز تمنع الناس من الصلاة.. وهغلق أبواب الإسلام لصالح السياحة المنحرفة”.