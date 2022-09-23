أعلنت شركة الاتصالات الأسترالية أوبتوس، اليوم الجمعة، اختراق بيانات نحو 10 ملايين مشترك في عملية قرصنة إلكترونية استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة في البلاد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة “أوبتوس” كيلي باير روزمارين:” إن الهجوم الإلكتروني أسفر عن اختراق معلومات 9.8 مليون مستخدم، تتضمن أسماء عملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام بعض جوازات السفر.

وأكدت الشركة أن كلمات المرور والمعلومات المصرفية لم تتعرض للخرق، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم لم يتضح بعد ولم يطلب أي فدية.