قال رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، إن ميليشيات الحوثي حولت البحر الأحمر إلى رهينة لخزان صافر.

وأضاف أن الحوثيين نهبوا أموالا من عائدات المشتقات النفطية، ويقدمون مطالب جديدة رغم عدم التزامهم بالاتفاقات السابق.

ولفت إلى أن حزب الله الإرهابي والحوثي يعتقدان أن معركتهما المقبلة في باب المندب، مؤكدا أن هناك خطر دائم على اليمن بسبب تحالف القاعدة والحوثيين .

وقال إن سجناء القاعدة وداعش الذين أطلقوا من صنعاء تحركوا إلى المناطق المحررة، مضيفا أن الحوثيون يغلبون مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني.