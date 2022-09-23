أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أن تنوع مصادر الدخل ساهم في التقدم الاقتصادي بالمملكة.

وقال آل فاضل :” انضمت المملكة إلى قائمة ال” 20″ كأقوى ٢٠ اقتصاد في العالم ولم يأتي ذلك من فراغ وإنما جاء من رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تسعي أهم أهداف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من مصادر الدخل الأخرى “.

َوأضاف” أسهم ذلك في أن تحافظ المملكة على موقعها الاقتصادي وأيضا تزيد من مستوى تقدمه، وبفضل الله كل ميزانية نراها ترتفع،وذلك نتيجة للتطورات وكذلك النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة “.