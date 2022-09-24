صرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“،الجمعة، بأنه سيفعل خدمة ”ستارلينك“ للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في استجابة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ”لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات“ للإيرانيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة مهسا أميني.

يذكر أن الشركة قد أتاحت نفس الخدمة بالفعل للأوكرانيين في حربهم ضد روسيا.