أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم تركيب المرأة للرموش ورسم الحاجب في حفل الزفاف.

وأجاب الخضير على سؤال مفاده: “في حفل الزفاف تقوم المرأة بلبس رموش لعينيها، وكذلك ترسم على الحاجب بالكحل، فهل هذا جائز؟”.

وقال: “لبس الرموش التي يُظن أنها طبيعية وهي في الحقيقة صناعية هذا حكمه حكم وصل الشعر فلا يجوز، و«لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة» “.

وتابع: “وكذا رسم الحاجب بالكحل يدل على أن شعره وفير لمن يراه من بعيد، وهذا فيه نوع غش وتدليس وإن لم يكن كالوصل، فينبغي اجتنابه”.

وأَضاف: “وعلى كل حال الرموش الصناعية التي تركب على الرموش الطبيعية هذا وصل بلا شك، فيجب اجتنابه.”.