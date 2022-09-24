أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراءات المطلوبة لتغيير لون السيارة، وذلك في ردها على استفسار أحد الأشخاص.

وتقدم أحد الأشخاص للمرور بسؤال قال فيه: “سيارة موديل ١٩٣٥أرغب في تجديد استمارة سير وتغيير لونها ما هي الإجراءات؟”.

وتضمنت الإجراءات: “سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين”، وأضافت المرور في ردها: “ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر”.

يذكر أنه من متطلبات تغيير لون سيارة: استكمال بيانات النموذج المخصص لذلك، وحضور مالك السيارة أو من ينوب عنه بتفويض مصدق بطلب تغيير لون السيارة.

كما يتطلب إحضار إستمارة السيارة الأصلية، وإحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين، وصورة من الإقامة لغير السعوديين.

وعند اكتمال تغيير اللون تحضر السيارة للكشف عليها، وتعديلها في الإستمارة والحاسب الآلي.