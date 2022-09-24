أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين بخصوص موعد انتهاء الدعم الإضافي.

وكان أحد المستفيدين تقدم بسؤال مفاده: “هل صحيح أن بداية السنة الميلادية بتروح الزيادة عن حساب المواطن”.

وقال البرنامج في رده: “الدعم الإضافي المقدم حتى نهاية العام المالي الحالي، ويقوم البرنامج بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

وكان حساب المواطن، قد أعلن مؤخراً عن إعادة فتح باب التسجيل، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة على البرنامج، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإعادة السماح بالتسجيل وتخصص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.