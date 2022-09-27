وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للشباب والفتيات أثناء فترة الخطوبة.

وقال عبدالله السلمان:”أثناء فترة الخطوبة أو الملكة ابتعدا عن الفضفضة بأخطاء وقعت منكما في الماضي وتبتما توبة صادقة منها، فلا ينبغي أن تضغط البنت على خطيبها ليحكي لها عن ماضيه بكل مافيه من مخالفات وكذلك ينبغي أن لا يضغط الشاب على المخطوبة لتحكي له عن ماضيها”.

وتابع:”الثقة بين الزوجين هي أساس الاستقرار الزوجي فينبغي على الزوج والزوجة عدم ممارسة أي تصرف يخدش الثقة ويثير الشك”، لافتا؛”الشفافية والوضوح والصدق والبعد عن أي متابعات لا داعي لها، فالثقة = الأمان”.