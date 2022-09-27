أهابت قنصلية خادم الحرمين الشريفين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بكافة المواطنين الموجودين في المقاطعات التالية:”Hillsborough، Manatee،Collier،Pinellas،Pasco”.

وأضافت القنصلية:”إشارة إلى الاعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن أعصار “إيان” تود القنصلية الاشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية”.

وطالبت بسرعة التواصل معها عبر هواتف الطوارئ الموجودة ادناه ليتسنى العمل على المساعدة في تلبية متطلباتهم.

كما تحث المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الاعلام واتباع تعليمات وارشادات السلامة التي قد يعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ،وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة.