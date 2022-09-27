تتوفر سيارة تويوتا كامري في السوق السعودي من خلال 5 فئات مختلفة في التجهيزات، إذ تتمتع السيارة بمزايا كثيرة مقارنة بأسعارها التنافسية.

وجاءت اسعار تويوتا كامري 2023 في المملكة ،كالتالي:

1-الفئة الأولى LE STD بسعر – 99,245 ريال سعودي شامل الضريبة

2-الفئة الثانية LE بسعر – 102,925 ريال سعودي شامل الضريبة

3-الفئة الثالثة HEV LE بسعر – 103,500 ريال سعودي شامل الضريبة

4-الفئة الرابعة GLE بسعر – 112,355 ريال سعودي شامل الضريبة

5-الفئة الخامسة HEV GLE بسعر – 114,770 ريال سعودي شامل الضريبة

وتتواجد سيارة تويوتا كامري 2023 في المملكة بأكثر من خيار للمحرك كالتالي:

محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

محرك بنزين هايبرد 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر، فضلا عن إنها تأتي بنظام اختيار 3 وضعيات قيادة.

وتميزت السيارة بالشبك الأمامي السفلي باللون الأسود، وتلك المصابيح الأمامية التي حصلت على تصميم نحيف نسبياً وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية

وجاءت المصابيح الأمامية في السيارة السيدان اليابانية تعمل بتقنية الـ LED، بجانب الأنوار النهاية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى، كما زودت السيارة بمرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً حسب الفئة، ومزودة بإشارات انعطاف، وحصلت على لون الهيكل نفسه.

وترتكز سيارة تويوتا كامري 2023 على جنوط حديد مقاس 16 بوصة في الفئة الأولى، فيما تأتي الفئة العليا مع جنوط ألومونيوم قياس 18 بوصة.

كما جاءت السيارة بمقصورة تتسع إلى 5 أفراد بمقاعد مكسوة بالقماش، مع دعم ميزة التحكم الكهربائي لمقعد السائق فقط في الفئة الأعلى.

فيما جاءت المقاعد الخلفية في السيارة قابلة للطي بنسبة (40:60) مع مسند وسطي بحامل أكواب.

بالإضافة إلى ذلك حصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف، والتي تساعد القائد على التحكم في النظام الصوتي أو الجوال أثناء القيادة، كما جاءت مزودة بمكيف بتحكم أوتوماتيكي أو يدوي (حسب الفئة)، مع فتحات تكييف خلفية،

ويتوفر في مقصورة تويوتا كامري 2023 :شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ستائر كهربائية، إضاءة أرضية داخلية في الفئة الأعلى، فضلاً عن فتحة سقف كهربائية في الفئة الأعلى لتعزيز اللمسات الأنيقة في المقصورة.

وفيما يخص النظام الترفيهي، جاءت السيارة مزودة بنظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة ؛ بلوتوث ؛ منفذ USB ؛ 6 سماعات و ابل كار بلا، كما تدعم السيارة خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية في الفئة الأعلى.