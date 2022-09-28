تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من أحد المواطنين، بخصوص قائد مركبة متهور كاد يصطدم بسيارته معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المواطن في بلاغه: “صاحب المركبة متجاوز من أقصى اليسار إلى اليمين ومحاول الاصطدام بنا، أرجو من الجهات المختصة اتخاذ اللازم”، مشيرًا إلى أن نوع السيارة “شفروليه بيك أب”.

ومن جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ، موضحة أنه سيتم التواصل معه لمزيد من التفاصيل واتخاذ اللازم.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد وأنظمة المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية.