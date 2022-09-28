أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي.

وتفاعل برنامج سكني مع استفسار أحد المواطنين قال خلاله: “إذا كانت الأرض مملوكة للمستفيد والقرض من الممولين (البنك)، والمستفيد ملتزم بدفع الأقساط للبنك، لماذا يتم إيقاف الدعم السكني بحجة شهادة الأشغال؟ علماً رخصة البناء قبل تاريخ 2021/7/1 وقبل منصة بلدي مافيه بالنظام القديم شهادة اشغال”.

ومن جانبه رد “سكني” بأن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي هي: الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني، وكذلك الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

كما يلزم سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، وتحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة الاشغال.