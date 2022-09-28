تحدث والدة فتاة مصرية عن تفاصيل جديدة، بشأن سقوط ابنته في بئر الأسانسير بالإسكندرية، وسط شكوك من أسرتها بوجود شبهة جنائية.

وقال والد الفتاة، إن ابنته خرجت من المنزل موجهة إلى مكان الشركة التي تعمل بها، موضحا أن والدتها اتصلت بها بعد ساعة من نزولها للاطمئنان عليها، لكن الهاتف لم يكن متاحًا.

وأشار:”العثور على ابنته بعد ذلك تحت كابينة الأسانسير، مستلقية على ظهرها”.

وتابع:”بعدها بدأ البواب يرتجف وشكله اتغير، وطلب من الضابط أن يجلس معه بمفرده، وأخبره أنه سمع ضربة قوية في حدود 6 أو 6:30 صباحًا، لكن الأسانسير حتى الساعة 5:30 كان يعمل بشكل ممتاز”.