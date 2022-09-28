يعد “يوتيوب” واحدًا من أهم المنصات الترفيهية على الإنترنت، وأصبحنا جميعاً نمضي الكثير من الأوقات جالسين أمامه في محاولة منا للاستمتاع بالمحتوى الذي يصنعه الكثير من صناع المحتوى.

ويواجه الكثير منّا مشكلة استهلاك يوتيوب من باقة الإنترنت، حيث إن استهلاك يوتيوب من باقة الإنترنت كبير للغاية وقد يجعل الباقة الخاصة بك تنتهي في وقت قياسي، لذلك إليك خطوات تقليل استهلاك اليوتيوب لباقة الإنترنت:

1- تقليل جودة الفيديو

يؤدي تقليل جودة الفيديوهات المعروضة من يوتيوب؛ إلى خفض استهلاك باقة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك أنها تجعل اليوتيوب يحمل ويعمل في وقت أسرع بكثير، حيث إن مشاهدة فيديو لمدة ساعة بدقة HD فقط تستهلك حوالي 3 جيجابايت من باقة الإنترنت.

ويمكنك تغيير الدقة الفيديو ببساطة من خلال الضغط على علامة الترس بالأسفل واختيار Quality ثم اختيار الجودة الأنسب لك.

2- تحميل الفيديوهات بشكل مستمر

تحميل الفيديو وتنزيله من يوتيوب يجعله يحمل بشكل أصغر وبحجم أقل بكثير من مشاهدته مباشرةً وعملية الـ Stream المستمرة للفيديو، خاصة إن كان فيديو ستشاهده كثيراً وستعيد مشاهدته أكثر من مرة.

3- استخدام إضافة Bandwidth Save للمساعدة على تقليل استهلاك يوتيوب

وذلك من خلال تحديد جودة الفيديوهات المعروضة على يوتيوب لأقل جودة موجودة للفيديو ومتاحة له، وهي مناسبة وعملية لمن يمتلك اتصال إنترنت ضعيفا أو يرغب في الحفاظ على حجم الباقة كما هو دون أي خسارة.