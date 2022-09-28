استقبل أمير عسير، تركي بن طلال، عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، إذ استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها عبر الاتصال المرئي.

كما أنه شهد إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما، استجابة لشفاعة سموه.

وكرم الأمير تركي بن طلال الشاب عوض فلاح آل علي، الذي تبرع بجزء من الكبد لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، مثمّنًا موقفه الإنساني.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تكريم عدد من المتميزين في عدة مجالات، وكذلك الداعمين لمهرجان صفري بيشة.

والجدير بالذكر أنه أنهى عددًا من الخلافات، حيث أثمرت شفاعة سموه بإعلان العفو عن مواطن قـتل مقيمًا من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما.

#فيديو || الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، وشهد إعلان العفو عن مواطن قتل مقيما إثر خلاف بينهما،استجابة لشفاعة سموه. pic.twitter.com/7cHLZtXh4T — إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 28, 2022