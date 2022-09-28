تحدث الدكتور يزيد اليوسف استشاري نساء وولادة، عن أعراض تكيسات المبايض والنصائح الخاصة بعلاجها.

وقال “اليوسف” في حديثه: “أول أعراضها هو عدم انتظام الدورة الشهرية أما العلامة الثانية زيادة هرمون الذكورة مثل تساقط الشعر وحب الشباب ووجود تصبغات في زوايا الجسم”.

وتابع: “العرض الثالث وهو الأقل أهمية وجود تكيسات في السونار وهذا بمفرده ليس له معنى في حالة عدم وجود أعراض ولا يعني أنها مصابة بتكيسات المبايض”، بحسب برنامج “صباح السعودية”.

أما عن النصائح باستخدام بعض العلاجات الخاصة بالتكسيات على مواقع التواصل، أضاف: “لابد أن نبدأ العلاج بالتدريج مع مختص والبعد عن النصائح الخاصة بالإنترنت والعلاجات المنتشرة عليها لأنه يفضل أخذها تحت استشارة الطبيب”.