بالفيديو.. أصدقاء العريس يضربونه بالكرباج أثناء حفل زفافه

وثق مقطع فيديو مجموعة من الرجال وهم يضربون صديقهم بالكرباج خلال عرسه في محافظة الأقصر.

وقالت “هويدا” إحدى شابات القرية، أن عادة العرس في الأقرص بأن يقوم أصدقاء العريس بسحب “كرباج ” وضرب العريس على جسده وهو مستمتع مع الحضور لهذا الضرب.

كما يتبادل العريس ضرب صديقه بنفس الطريقة ويستمر الضرب بين الحضور بالتبادل حتى ينتهى الاحتفال وسط فرحة كبيرة تتعالي فيها الزغاريد وتقديم المأكولات والمشروبات

وتعود تلك العادة لأكثر من قرن مضى فهى متوارثة من اجداد الاجداد ومستمرة حتى الآن، وذلك على الرغم مما يشهده العالم من تطور لكن تبقى الموروثات لا تتغير .