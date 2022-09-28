أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن تحويل الفنان فكري صادق إلى التحقيق بعد تصريحاته الأخيرة المسيئة للفنان الراحل سعيد صالح كونه “فنانا عاديًا ويوجد مثله الكثيرون”.

ويُشار إلى أن فكري صادق قد وجه رسالة اعتذار لنجلة الفنان الراحل سعيد صالح، حيث قال: “يا هند إنتي زيك زي بنتي داليا، وأنا لا أقصد الإهانة لسعيد صالح ولا لأي حد، وكلامي كان طبيعي، لأن كلنا عاديين بشكل عام”.

وتابع: “سعيد صالح كان صديق عزيز وعشرة عمر من أيام ما كنا في معهد التمثيل، مقصدش حاجة فيها إهانة، كلنا عاديين الوحيد المفضل على الأرض سيدنا محمد”.

واختتم حديثه:” إنتي فهمتي غلط والناس فهمت غلط حقك عليا وربنا شاهد على ما أقول إن نيتي ليس فيها أي إساءة.”

والجدير بالذكر أن الأزمة بدأت عندما انتقد فكري صادق في وقت سابق الراحل سعيد صالح، وقال إنه “يشبه الكثير وسهل تكراره خلاف الزعيم عادل إمام الذي يعد رقم واحد في مصر والعالم العربي”.