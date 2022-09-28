كشفت الفنانة منة عرفة أسباب فشل علاقاتها السابقة في الخطوبة أو الزواج ، مشيرة إلى أنها تعرضت للخيانة.

وأوضحت الفنانة منة عرفة خلال لقاء لها في برنامج The Blind Date Show، أنها ارتبطت 3 مرات في حياتها تنوعت بين الخطوبة والزواج، مؤكدة أن الخيانة كانت السبب في فشل علاقاتها كلها.

ولم توضح منة عرفة مقصدها من الأشخاص الذين تعرضت منهم للخيانة .

يذكر أن منة عرفة تطلقت من زوجها السابق محمود المهدي، قبل الزواج بـ 30 يوماً حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام خبر الانفصال بجملة قصيرة قائلة: “تم الطلاق رسمياً.. وربنا يوفق الجميع”.