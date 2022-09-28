كشف استشاري جراحة التجميل الدكتور عمر أركوبي أن شد الجسم والنحت يتطلب عمليات كثيرة تبدأ بالوجه.

وقال خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن شد البطن والأذرع الأكثر طلبًا بين المستفيدين.

وأضاف أنه ينبغي على المستفيد تقبل مراحل الاستشفاء بعد الجراحة ، لافتاً إلى أن لها جوانب سلبية مثل الأجراح.

وتابع أن عملية الشد تعتبر ناجحة وبعد إجرائها يقبل الشباب على الزواج بعد عزوفهم عنه ، وتعود الابتسامة إلى وجه السيدات.