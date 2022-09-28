اتهم المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي، لاعب المنتخب التونسي ديلان برون، بتدخله في محاولة لإبعاد نيمار عن كأس العالم وذلك خلال مباراة الفريقين الودية أمس الثلاثاء.

وتعرض نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتدخل قوي في الدقيقة 42 من جانب برون الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد.

وقال تيتي: «بالنسبة للمباراة على الملعب، كنا نعرف أنها ستكون تنافسية، لكنني لم أتخيل ما حدث لنيمار. لقد كانت محاولة لإبعاد لاعب عن كأس العالم».

وأضاف: «حاولنا خوض مباراتين مع منتخبين متأهلين لكأس العالم، لأن المتطلبات تكون عالية للغاية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية والذهنية. وتونس لم تتلق أي هزيمة خلال سبع مباريات سابقة».