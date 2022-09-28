قال وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، إنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وأضاف أنه اللقاء تم بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث نقل لـ”العليمي” تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وتمنياتها بعودة السلام والاستقرار والتنمية لليمن الشقيق.

وأكد أنه استعرض خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكد لفخامته حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم اليمن وشعبه، وتطلّعه بأن يحقق المجلس آمال الشعب اليمني الشقيق بتحقيق الاستقرار والأمان، والانتقال باليمن إلى السلام والتنمية.