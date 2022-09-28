كشفت دراسة جديدة عن عقار تجريبي أثبت فعاليته في إبطاء التدهور العقلي للمصابين الذين يكافحون المراحل الأولى من المرض .

ويعمل “ليكانيماب” (lecanemab)، الذي يُعطى عن طريق الحقن، على مكافحة تراكم اللويحات السامة في الدماغ، والتي يُعتقد أنها تسبب مرض تدهور الذاكرة.

وقد يستمر مراقبو السلامة في طلب المزيد من البيانات قبل إعطائه الضوء الأخضر للاستخدام واسع النطاق، فيما تأتي النتائج الحديثة من تجربة المرحلة الثالثة من “ليكانيماب” (lecanemab)، الاختبار الثالث والأخير لسلامة الدواء وفعاليته قبل تقديمه إلى المنظمين للنظر فيه.