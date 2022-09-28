أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الأرصاد في بيان لها، أن درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية 35 درجة مئوية، 42 شمال الصعيد 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل، مبينة أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات.