كشف سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة لشركة CAIS للخدمات الأكتوارية عن سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات.

وقال ابن معيوف، إن: “ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، إضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير”.

وأشار أيضا إلى أن وثيقة التأمين الصحي كانت في السابق الحد الأعلى لها 500 ألف ريال، لكن الآن ستكون مليون ريال لكل مستفيد خلال فترة 12 شهر، وهذا سيزيد الأسعار أيضاً.

وأضاف: “بالنسبة لارتفاع أسعار المركبات فالسبب الأساسي هو ارتفاع معدل الحوادث، فدائما نرجع لعملية التقديرات ففي مبالغة كبيرة في التقديرات”.