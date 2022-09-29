أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، الحكم في ميراث أولاد الابن من جدهم إذا مات أبوهم قبله.

وكانت امرأة قد تقدمت بسؤال مفاده: “زوجي توفي قبل أبيه، فهل يرث أولادي ميراث والدهم بعد وفاة جدهم مع أعمامهم أم لا يرثون معهم”.

وقال الخضير: “من توفي قبل أبيه فإنه لا يرثه، بل الأب هو الذي يرث من الابن؛ لأن الإرث إنما هو للمتأخر، يرث المتقدم في الوفاة”.

وتابع: “وأما من مات قبله فلا يرثه، وفي هذه الصورة أولاده لا يرثون من جدهم، إن أوصى لهم بشيء من المال فكان حسنًا وإلا فليس لهم شيء من الإرث”.

وأضاف: “بعض العلماء يوجِب مثل هذه الوصية لأولاد الابن الذي مات قبل أبيه، ولكن المقرر عند جماهير أهل العلم أنهم ليس لهم حظ من الميراث؛ لأن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث عند موت المورِّث”.