قال الرئيس التنفيذي لـ “بوبا”، إن منتج “التأمين على الحياة” قريبا في المملكة.

وأوضح أن تركيز الدولة على غطاء التأمين وتكوين هيئة جديدة لمساعدة قطاع التأمين للنمو يحمس شركات التأمين في المملكة وللمستثمرين الأجانب.

وأشار:”كثير من المنتجات ستأتي للمملكة”، مضيفا:”مع الهيئة الجديدة تكوين الأنظمة حولنا ستساعد كثيرا في نمو قطاع التأمين”.