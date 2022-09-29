شاركت الدكتورة خلود، لقطات رومانسية جمعتها بزوجها المودل أمين، كما أرفقتها برسالة غزل.

وأظهرت الصورة، الدكتورة خلود مع زوجها أمين داخل سيارتهما الخاصة وتألقت بإطلالة سواريه ساحرة.

وعلقت الدكتورة خلود على الصورة، قائلة: “ثم يأتي من يحمل لكِ الحُب في قلبه وقوله وفعله”، فيما وعدت جمهورها بمفاجأة خاصة.

وكشفت الدكتورة خلود عن سبب اختفائها على تطبيق إنستغرام، قائلة: “أدري مقصرة في الإنستغرام مو قاعدة أنزل بوستات مثل قبل بس شوي و ارجعلكم حيل مشغولة هالفترة قاعدة اجهز شغلات حلوه راح أعلن عنها قريباً”.