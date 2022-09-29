أعربت نازانين زجاري راتكليف الناشطة الإيرانية البريطانية الشهيرة والتي أمضت 6 سنوات في سجون إيران، عن تضامنها مع الاحتجاجات ضد مقتل مهسا أميني.

وظهرت الناشطة وهي تقص شعرها تضامنًا مع المظاهرات التي تشهدها إيران على خلفية مقتل الناشطة مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

وكانت إيران ألقت القبض على راتكليف في إبريل 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية، وهو أمر طالما نفته. وبعد ذلك قضت راتكليف العام الأخير من عقوبتها الأولى قيد الإقامة الجبرية في منزل والديها في طهران.