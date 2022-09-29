أفادت مصادر مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بأن قرار مركز التحكيم لن يؤثر على قرارات الفيفا بشأن قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفيفا ليست لديه صلاحية في النظر لهذه القرارات من مركز التحكيم، حتى لو كان هناك مثلا تحريض من قبل نادي الاتحاد.

وأشارت إلى إن حمدالله يطالب نادي النصر بنحو 4 ملايين يورو عبارة عن مستحقات وتعويضات، لافتة أن القرار سيصدر في أكتوبر .

وأوضحت أنه إذا صدر قرار الفيفا بإلزام النصر بالدفع، فبالتأكيد سوف يستأنف النادي القرار في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، ولن يكون هناك تنفيذ للقرار عندما يكون هناك استئناف.

بينما في حال عدم استئناف النصر فسوف يمهل 45 يوماً لدفع المبلغ كاملاً، وفي حالة عدم السداد يمنع من التسجيل ويستمر المنع إلى أن يدفع المبلغ.

والجدير بالذكر أن حمدالله قد أوكل مهمة التقاضي في هذه القضية إلى محامٍ تونس، فيما استعان النصر بمحامٍ برازيلي.