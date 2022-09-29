كشفت تقديرات مسح القوى العاملة والذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن إجمالي معدل البطالة في السعودية للسعوديين وغير السعوديين انخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.

كما انخفض معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3% عن الربع الأول من 2022، وانخفاض 1.4% عن الربع الثاني من 2021.

أما عن معدل بطالة السعوديات الإناث فقد تراجع إلى 19.3% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3% عن العام الماضي و0.9% عن الربع الأول من 2022.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض جاء مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5% ليصل إلى 67.5%.