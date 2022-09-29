كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات في عدة تخصصات؛ بمدينة جدة ، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1.محلل تقارير الإدارة

0-3 سنوات خبرة في التخطيط والتحليل المالي

مطلوب درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة

2.رئيس قسم عمليات ITOT

– 9-12 عاما من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– فهم التقنيات والممارسات الحالية والناشئة وكيفية توظيفها من قبل الشركات الأخرى.

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة

3.رئيس قسم التخطيط

– درجة الدبلوم في الهندسة أو إدارة المشاريع أو الطيران

– من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل

– مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المشاريع

وأفادت بأن التقديم والاطلاع على بقية الشروط من خلال الرابط التالي:هنا