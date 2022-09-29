كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات في عدة تخصصات؛ بمدينة جدة ، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1.محلل تقارير الإدارة
0-3 سنوات خبرة في التخطيط والتحليل المالي
مطلوب درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة
2.رئيس قسم عمليات ITOT
– 9-12 عاما من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
– فهم التقنيات والممارسات الحالية والناشئة وكيفية توظيفها من قبل الشركات الأخرى.
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة
3.رئيس قسم التخطيط
– درجة الدبلوم في الهندسة أو إدارة المشاريع أو الطيران
– من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل
– مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المشاريع
وأفادت بأن التقديم والاطلاع على بقية الشروط من خلال الرابط التالي:هنا
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