أعلن البنك المركزي أن النوادي الرياضية والأكاديميات التعليمية قد تلزم قريبًا بالتأمين.

وأكد أن النوادي الرياضية تحتاج إلى تغطية، حيث تم عمل وثيقة والوزارة طرحت الأمر؛ لتحفيز النوادي الرياضية والأكاديمية ويكون الطلب عليه.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثامنة عن التأمين الإلزامي والتوسع في الخدمات.