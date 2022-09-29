قال محمد القاضي من شركة أسيج، أنه يجب أن نفرض على الأندية الرياضية التأمين على اللاعبين والخيول ومزايين الإبل.

وأضاف القاضي في حديثه خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي :” بدت الآن أن تظهر خصوصيات في البلد، وأعتقد أنه لابد أن يكون التأمين حاضر على أساس تلبية الاحتياج.”

وأفاد بأن هناك استثمارات كثيرة، من قِبل الناس ولا بد من حمايتها بطريقه أو بأخرى، متمنيًا أن يكون ثمرة هذا التنافس جيدة.