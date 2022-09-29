أعلن طيران ناس إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض ومن الدمام إلى مدينة مومباي الهندية،وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح أنه سيسير رحلات يومية إلى مومباي اعتباراً من 20 أكتوبر المقبل عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ذهاباً وإياباً، في حين سيربط الدمام مع مومباي بأربع رحلات اسبوعية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ذهاباً وإياباً ابتداءاً من 31 اكتوبر، أيام السبت والإثنين والثلاثاء والخميس.

ولفت إلى أن الحجز على هذه الرحلات متاح عبر قنوات طيران ناس، مضيفا أن هذا الإطلاق يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني وللوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

يذكر أن طيران ناس أعلن مؤخراً عن استئناف رحلاته المباشرة بين جدة وكراتشي ابتداءاً من 30 أكتوبر المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام السبت والأحد والثلاثاء. بالإضافة إلى استئناف الرحلات المباشرة من الرياض وجدة إلى مدينة سوهاج المصرية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية ابتداءاً من 30 أكتوبر المقبل.

ونوه بأن الرحلات إلى سوهاج تنطلق أيام الأحد والإثنين والأربعاء من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وأيام الثلاثاء والخميس والسبت من مطار الملك خالد في الرياض إلى مطار سوهاج الدولي.