لجأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لأحد علماء النفس، لمساعدته في تجاوز حالة الاكتئاب التي يعاني منها في حياته المهنية.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن رونالدو طلب مساعدة جوردان بيترسون، و هو عالم نفس سريري بارع نشر أبحاثا في أعرق المجلات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وأشار عالم النفس جوردان إلى أن كريستيانو، بدأ في تلقى العلاج وأصبح في حالة أفضل، مبيناً أنه واجه بعض المشاكل في حياته قبل بضعة أشهر.

وأكد عالم النفس إن رونالدو يعاني من الاكتئاب وقرر طلب المساعدة المهنية.