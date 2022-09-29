أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم عدم فتح الطريق لسيارات الإسعاف على الطرق العامة محرم.

وقال أن سيارات الإسعاف تقوم بدور مهم في إنقاذ المرضى، وأي تأخر في إسعاف المرضى قد يضر بحياة المريض بل قد يتسبب في وفاة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأكد أن عدم فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف يعد أمر محرم شرعا، لذلك يجب أن يتعاون الجميع على مساعدة سيارات الإسعاف على المرور بسهولة في الطريق إنقاذا لحياة المريض.