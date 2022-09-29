كشف المدرب الأفريقي بيتسو موسيماني، سبب تفضيله عرض فريق الأهلي لقيادته خلال الموسم الرياضي الجاري (2022-2023)، بدوري يلو
وقال موسيماني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “تلقيت عروضا من العديد من الأندية والمنتخبات في جميع أنحاء العالم، لكن عرض الأهلي كان الأفضل لرغبتي في خوض تحدٍ جديد، وهدفي إعادة الفريق إلى حمل الألقاب”.
وأضاف : “أنا وفريق عملي نرغب في القيام بتحدٍ لديه مشروع.. ونحرص على عودة النادي الأهلي إلى مكانه الطبيعي لأنه أحد أكبر الأندية في السعودية”.
وتابع : “قبلت عرض الأهلي لأني أحب التحديات الصعبة والمشاريع، وجميع الأندية التي دربتها كانت بوضع سيء، والنادي الأهلي المصري كان بعيدا عن المنافسات الخارجية وأعدناه لها”.
واستطرد: “لقد حققنا أغلب البطولات الأفريقية لذلك فضلنا أنا وفريق عملي الذهاب لقارة أخرى لتحقيق ما لم نحققه.. ومدينة جدة ستكون سعيدة جدا بعودة النادي الأهلي وهذا هو هدفنا الأساسي”.
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